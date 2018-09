Crotone, Stroppa: "Pescara ha gamba. Vietato sbagliare il palleggio"

© foto di Federico Gaetano

In vista del match di Pescara, valido per il primo turno infrasettimanale di Serie B, Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, ha parlato in conferenza stampa: "Sarà una partita di gamba. Non so come saranno in condizione, ma sono una squadra ostica, che ha poco palleggio e molta verticalità. In avanti hanno elementi di gamba. Dovremo essere bravi nel non sbagliare il palleggio. La sconfitta col Verona? Meriti a loro ma demeriti nostri perché loro hanno creato sui nostri errori. Il turno infrasettimanale? Giocare di sera potrebbe migliorare la condizione fisica. Turnover? Qualcuno cambierà fra i calciatori utilizzati".