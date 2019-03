© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Da casa Crotone arrivano le parole di Giovanni Stroppa, tecnico degli squali, in conferenza stampa prima della gara contro il Padova. Ecco quanto riportato da PadovaGoal.it: "La gara contro il Palermo è stata per noi come una finale, una sfida affrontata con la concentrazione giusta. Quella contro il Padova sarà invece una finale nella finale, è la partita della vita. Ho detto alla squadra che ancora non abbiamo fatto niente, è la realtà dei fatti, si dovrà andare a Padova a fare una partita importante. Non avrà a disposizione Pettinari ma credo che la sua assenza possa essere colmata con il reinserimento di Machach e con il ritorno di Nalini, cercheremo ovviamente di trovare le soluzioni migliori. Il ritorno di Machach? Non mi contraddico rispetto a quanto detto dopo la gara di Brescia, per il gruppo è importante quindi gli concederà un’altra possibilità. Le scuse? Non deve farne, deve solamente dimostrare il suo valore sul campo con una mentalità diversa e migliore. I compagni gli hanno voluto concedere questa possibilità, lui è giusto che la colga al volo