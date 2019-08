Crotone, Stroppa: "Prestazione di personalità e di carattere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha commentato così in conferenza stampa la sfida vinta contro lo Spezia: “Noi volevamo fare un certo tipo di partita da subito e non riuscivamo a prendere le misure. Il primo tempo poteva finire con qualche gol in più, siamo stati polli sul gol preso. Nel secondo tempo sembravamo ancora in pieno dominio, senza rischiare nulla, e poi abbiamo avuto una fase in cui sembrava andassimo in difficoltà facilmente. Ci sono state un paio di ripartenze in cui potevamo fare meglio, ma per il resto grande prestazione, di personalità e di carattere. Non era facile venire qui e limitare gli avversari”.