Crotone, Stroppa: "Resta l'amaro in bocca"

Fonte: IlRossoBlu.it

Giovanni Stroppa

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Pareggio arrivato in extremis per il Crotone, che ha riacciuffato la Salernitana sull'1-1 grazie alla rete di Simy all'85'. Un punto che sta stretto a mister Stroppa, che non ha nascosto un certo rammarico nel postpartita. Queste le sue dichiarazioni raccolte da IlRossoBlu.it:

"Giocare queste partite contro queste squadre se non le chiudi è un problema. Per 70-75 minuti abbiamo giocato una grande partita. Abbiamo avuto anche due occasioni per chiudere la partita ma non siamo riusciti a sfruttarle. Comunque va bene. Mi aspettavo questa prestazione, sono molto contento dei miei ragazzi. Abbiamo fatto la migliore partita fuori casa. Qualche ragazzo sta crescendo, dobbiamo lavorare ancora di più. Ci rimane un po' di amaro in bocca".

Mister Colantuono, alla sua seicentesima partita in carriera, è scontento del risultato ma soddisfatto per la prestazione dei suoi ragazzi.

"Il Crotone negli ultimi venti minuti ha premuto parecchio e noi avevamo un paio di giocatori con i crampi, in più il vento nono ci consentiva di uscire dalla nostra metà campo".

L'allenatore della Salernitana decide di non affrontare l'argomento Crotone, con una eleganza che è sempre da apprezzare.

"Questo campionato si dice da febbraio in poi, non ora. Più avanti sarà un altro campionato".