Crotone, Stroppa: "Rispetto per il Pescara, ma i tre punti sono l'unico obiettivo"

Il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Pescara: “C’è grandissimo rispetto per la squadra avversaria, ma sicuramente c’è da fare quello che sappiamo fare noi e cioè vincere la partita. Non mi interessa nessun altro aspetto se non quello di vincere e fare i tre punti. Ci vuole attenzione e cattiveria nel fare le cose, i tre punti sono il nostro unico obiettivo. - conclude Stroppa come si legge sul sito del club - Domani c’è il Pescara ma poteva esserci chiunque, quindi per noi domani conta la vittoria”.