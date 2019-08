© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In vista del match di questa sera contro la Sampdoria di Coppa Italia, il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha dichiarato: "La Sampdoria è un bel test. Al di là del momento e al di là dell’avversario. Vorrei non vedere alcuni errori di attenzione e superficialità che si sono visti domenica scorsa. La partita in sé ti dà la possibilità di alzare di più le antenne dell’attenzione e credo sarà al 100%. Bisogna migliorare i dettagli, sbagliare qualche passaggio in meno".