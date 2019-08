Crotone, Stroppa sbotta: "Portare il Var anche in Serie B"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al termine del match pareggiato contro il Cosenza, in sala stampa, interviene l'allenatore del Crotone, Giovanni Stroppa. Queste le sue parole evidenziate da Il Rossoblù: "Il Cosenza è una squadra ostica, ben messa in campo, che gioca al limite del regolamento. Si poteva giocare di più, troppi tempi morti e pochi cartellini. La mia squadra deve vincere questo tipo di partite anche se abbiamo rischiato di perderla.Le occasioni create dal Cosenza sono nate da errori nostri. L’occasione di Carretta era in netto fuorigioco, portiamo la Var in Serie B, perché se avessi perso la partita lì sarebbe stato allucinante".