Fonte: fccrotone.it

© foto di Andrea Rosito

Alla vigilia della sfida con il Pordenone l'allenatore del Crotone Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa: “Il Pordenone si affronta come abbiamo affrontato il Cittadella, ci sono molte similitudini per capacità di imporsi sul campo, abbiamo la stessa classifica quindi ciò dimostra le qualità di questa squadra che pur essendo una neopromossa ha tutte le caratteristiche per essere protagonista in questa categoria. È una squadra che in casa non ha mai perso è quello che deve fare il Crotone è mettere un po’ più di attenzione negli episodi. Le prestazioni sono sempre state ottime per farle diventare un qualcosa di ancora più positivo dobbiamo concretizzare ciò che creiamo”.