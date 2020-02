Crotone, Stroppa: "Serviva più attenzione, regalato qualsiasi situazione"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la sconfitta in casa dell'Empoli, il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha commentato in sala stampa: "Bisognava cambiare la testa perchè bisognava avere più attenzione. Il mio pensiero va alle cose scontate, come la palla alle spalle. E mi riferisco al lancio lungo pronti via di Brignoli e noi siamo in piena lettura e andiamo in difficoltà. Parliamo di errori evitabili, sicuramente sembrava che l’approccio fosse giusto ma è durato troppo poco. Poi quando abbiamo ripreso a fare quello che sappiamo, ma non in maniera fluida, negli ultimi metri abbiamo sbagliato un cross o una situazione regali qualsiasi situazione agli avversari".