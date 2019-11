Crotone, Stroppa: "Siamo mancati negli ultimi metri e nei piazzati"

© foto di Federico Gaetano

Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, ha così commentato la sconfitta maturata al Ciro Vigorito di Benevento nel corso della conferenza stampa post-match: "2-0 o 3-0 non conta niente, perché poi alla fine giocavamo palla su palla. Abbiamo rischiato tantissimo, ma per l'esasperazione di ottenere il pareggio. In mezzo c'è una partita giocata secondo me molto bene, siamo mancati negli ultimi metri e nei piazzati, potevamo essere molto più bravi - ammette l'ex tecnico del Pescara -. Poi, per il resto, è stata la solita partita contro una signora squadra che poteva segnarti in qualsiasi momento. Noi però l'abbiamo limitata tantissimo, comunque non posso dire nulla ai ragazzi se non quella questione degli ultimi metri per voler portare a casa un risultato diverso".