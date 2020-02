vedi letture

Crotone, Stroppa: "Siamo usciti dal mercato più forti. Juve Stabia? Gara insidiosa"

Il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Juve Stabia: “Andiamo a fare una partita difficile sotto tanti aspetti e bisognerà fare tesoro degli errori commessi in passato per non ripeterli a maggior ragione con una classifica così corta che non ti permette di fare passi falsi. Dipende da noi, bisogna avere un qualcosa in più per poter fare più punti possibili da qui alla fine. Dal mercato siamo usciti rinforzati, sono arrivati tre giocatori veramente importanti e si è alzata la qualità della rosa. -continua Stroppa come si legge sul sito del club – La Juve Stabia ha un’identità importante, ha gioco, un ottimo allenatore, ha convinzione e coraggio. Dunque è una gara che mi dà la stessa preoccupazione e attenzione che mi dava la gara dell’andata. Mi aspetto una partita difficile, ma detto ciò guardo in casa mia. Siamo il Crotone, siamo secondi in classifica e siamo tornati ad essere quelli che siamo quindi bisogna fare una partita di grandissima personalità e portare le situazioni dalla nostra parte”.