Crotone, Stroppa: "Spezia squadra eccezionale. Sarà una finale"

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro lo Spezia: “Siamo un po' incerottati, ma abbiamo ancora 24 ore di tempo. Per la prima volta abbiamo fatto una rifinitura diversa e al momento non ci sono certezze che avrò domani mattina quando farò la conta cercando di recuperare quelli che oggi sono un po' più stanchi. Avrei preferito che tutte le gare in questo week end si giocassero in contemporanea. - continua Stroppa come riporta il sito del club calabrese - Anche quella di domani sarà una finale come lo sono state tutte le ultime, bisogna stare molto attenti perché lo Spezia è una squadra eccezionale sotto tutti i punti di vista. È costruita bene e ha un allenatore che stimo tantissimo e che un po' di tempo fa avevo preso come riferimento. È un allenatore che allena molto bene, da un’idea ben precisa e quindi, oltre ai giocatori e alle individualità, ha un gioco importante”.