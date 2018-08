Crotone, Stroppa: "Squadra competitiva e ben amalgamata"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In vista dell'esordio sul campo del Cittadella, il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa. "Sono contento di allenare una squadra competitiva. C’è un buon equilibrio tra i reparti, mi sembra una squadra ben amalgamata per qualità morali, tecniche. Non ci sono giocatori che spiccano ma allo stesso tempo esiste un’ottima omogeneità, sia tra compagni che tra reparti. La prima caratteristiche è quella di non prendere gol, e lo dice uno che ama principalmente vincere realizzandone tanti, ma all’inizio servirà tanto equilibrio e darà una grande dimostrazione di solidità. La forza e la voglia possono essere determinanti a non perdere le partite. Per arrivare a realizzare quello che uno ha in testa, non puoi pensare di andare all’arrembaggio, il mio primo pensiero con calma, sarà dare la sensazione di essere equilibrati. Fare anzitutto punti e, piano piano, la capacità di andare a imporsi dappertutto sarà automatica”, le parole del mister riportate da Ilcrotonese.it.