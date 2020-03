Crotone, Stroppa: "Squadra eccezionale. Applausi alla Curva che ha coinvolto lo stadio”

vedi letture

Vittoria in extremis per il Crotone, che ieri ha battuto il Pisa nella 27^ giornata del campionato di B. Queste le parole di mister Giovanni Stroppa al termine: “Quello che mi è piaciuto è il vedere che la squadra non ha mai mollato, meritavamo anche prima di fare il gol ma la gara finisce quando l’arbitro fischia, quindi va bene così. I cambi hanno rotto la partita, entrambe le squadre ne avevano di qualità, e per noi, anche con poco tempo, sono stati determinanti: nel primo tempo abbiamo forse sbagliato qualche palleggio, ma nel complesso a livello fisico, di determinazione e intensità abbiamo meritatamente portato a casa il successo. Che è bello anche così”.

Andando poi a parlare della tifoseria: “Dobbiamo attenersi a cosa ci diciamo. Io stasera mi sono rivolto alla gente perché la squadra aveva bisogno di aiuto, non mi piace chi sta solo a guardare quando si può dare qualcosa a chi sta li a correre e a impegnarsi: un po’ di baccano in più, quando si vedono certe cose, non guasterebbe. Mi è piaciuta infatti la Curva che ha cercato di coinvolgere tutto lo stadio”.