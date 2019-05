© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In vista della sfida contro l’Ascoli il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha parlato dell’ultima gara di campionato in cui i calabresi andranno alla caccia della salvezza matematica per mettersi alle spalle un’annata al di sotto delle attese: “Le aspettative erano tante e non siamo riuscite a mantenerle, ma poi siamo ripartiti alla grande e c’è da fare un plauso a questi ragazzi che domani possono raccogliere quanto seminato ultimamente. C’è una gara da disputare per portare a casa il risultato, quindi altri discorsi non ce ne sono”.

Cosa pensa del pubblico calabrese?

“Ho avuto una bella fotografia nella gara col Benevento e la spinta che ci hanno trasmesso è stata importante. Il feeling che si è creato fra squadra e tifosi è sicuramente un’arma in più”.

Cosa si attende dall’Ascoli?

“Hanno un’identità ben definita, giocano molto bene in verticale. Faranno giocare i giocatori più motivati e quindi ci sarà da temere e soffrire per portare sui binari giusti la gara. Serve un po' di spensieratezza perché solo così si può fare la migliore partita possibile”.