Crotone, Stroppa: "Un punto pesante, la promozione dipende solo da noi"

Col pareggio contro la Salernitana il Crotone porta a undici gare consecutive la striscia positiva e mette un altro tassello nella corsa verso la Serie A. Al termine della partita il tecnico dei rossoblù Giovanni Stroppa ha commentato così la gara attraverso i canali ufficiali del club: "Gara difficilissima, non c'era la possibilità, soprattutto nella prima mezz'ora, di riuscire a trovare la superiorità numerica. Per il resto la squadra non ha mai mollato e cercare di fare la partita. Potevamo meritare qualcosa di più nel finale di secondo tempo con le occasioni avute, ma è un punto che, dati gli altri risultati, ci dà un punto in più sulla terza. Abbiamo affrontato un avversario ostico, benissimo per i ragazzi, ora testa alla prossima. La cosa più difficile è stata l'incapacità di avere il ritmo in partita. Ogni volta che prendevamo palla subivamo fallo, è mancata fluidità. La Salernitana si è difesa al limite del regolamento ma bene. E' stata una partita molto fisica, questo punto vale tanto. La squadra è prontissima a fare qualsiasi partita che gli si prospetti. Penso che la squadra abbia cercato di fare la partita come al solito, abbiamo sbagliato sotto la porta, ma tutto sommato era una partita che era importante non perdere. La squadra è determinata a questo obiettivo che non si farà scappare di mano, perché dipende solo da noi".