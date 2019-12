Crotone-Trapani, Castori: "Nessun alibi, dobbiamo credere alla salvezza"

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Fabrizio Castori è al Trapani da poco, ma vuole provare ad incidere subnito. C'è una partita proibitiva in programma per domani, sul campo del Crotone, e l'allenatore dei siciliani si è espresso così in conferenza stampa: "E' una trasferta molto impegnativa contro una squadra oggettivamente forte e col morale alto. Ma noi pensiamo a noi stessi. Cerchiamo di essere bravi a livello tattico. E' la terza partita in otto giorni, per distribuire bene le energie che ci restano bisogna essere corti in mezzo al campo. A prescindere dal modulo, possono cambiare gli interpreti per sfruttare le occasioni. La cosa importante è che conterà arrivar bene negli ultimi 20-25 metri, è lì che si deciderà la gara. Non piangiamo per le assenze, toglieremmo valore e credito a chi c'è. Nessun alibi, bisogna fare di necessità virtù. Quando manca qualcuno c'è sempre qualcun altro che lo sostituisce".

Quando si può credere nella salvezza? "Ci dobbiamo credere, il campionato è lungo e aperto. Finché la matematica ci lascia speranza non bisogna arrendersi. I tifosi possono darci una mano, speriamo di regalargli una domenica felice. La squadra si batterà con tutto l'impegno".