© foto di Andrea Rosito

Al termine della sessione mattutina, mister Stroppa ha diramato l’elenco dei convocati per l’ultima gara del 2019 in programma domani allo Scida (ore 15) e valevole anche per l’ultima giornata del girone di andata., Ecco L’elenco:, 1 Cordaz, 2 Curado, 3 Cuomo, 5 Golemic, 6 Gigliotti, 7 Mustacchio, 9 Nalini, 11 Vido, 12 Figliuzzi, 13 Bellodi, 14 Crociata, 15 Itrak, 17 Molina, 18 Barberis, 19 Gomelt, 22 Festa, 23 Mazzotta, 24 Rodio, 25 Simy, 26 Evan’s, 27 Zak, 28 Rutten, 30 Messias, 34 Marrone.

Infortunati: Benali, Maxi Lopez, Spolli, Zanellato.