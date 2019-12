© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alle 15 il Crotone ospiterà il Trapani in casa e punta alla vittoria in questo periodo denso di partite. I padroni di casa scenderanno in campo con Mazzotta, Vido e Simy mentre Castori risponde con Grillo, Pettinari ed Evacuo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

CROTONE: Cordaz, Golemic, Marrone, Gigliotti, Molina, Messias, Barberis, Crociata, Mazzotta, Vido, Simy. All. Stroppa



TRAPANI: Carnesecchi, Fornasier, Pagliarulo, Minelli, Moscati, Luperini, Corapi, Colpani, Grillo, Pettinari, Evacuo. All. Castori.