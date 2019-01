Prime dichiarazioni di Alessandro Tripaldelli come nuovo giocatore del Crotone. Ecco quanto riporta il sito ufficiale del club calabrese del calciatore arrivato in prestito secco dal Sassuolo: “Sono molto felice di essere un giocatore del Crotone. Purtroppo non è un momento facile ma sono convinto che la squadra ha i mezzi giusti per uscire fuori dalle parti basse della classifica”.