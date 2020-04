Crotone, Ursino: "Siamo secondi ma non importa. Vogliamo concludere la stagione"

Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, parla a RegginaTv della possibilità di concludere la stagione in Serie B: "Noi tutti vorremmo giocare, certamente prima di tornare in campo dovremo essere sicuri che nessuno avrà problemi di salute. Aspetteremo il verdetto dei responsabili scientifici, ma come si fa a giocare a Bergamo? A Cremona? A Brescia? La vedo difficile. Vediamo quello che ci dicono i medici, anche se so che ci sono interessi economici importanti. Noi siamo al secondo posto ma vorremmo finire il campionato, ma non dipende da noi".