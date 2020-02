Crotone, Ursino: "Stiamo facendo grandissime cose"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A due giorni dalla vittoria sulla Cremonese Giuseppe Ursino, ds del Crotone, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio sulla stagione del club calabrese: “Stiamo facendo grandi cose, penso che Vrenna sia un grandissimo presidente e sono convinto arriverà lontano. Noi nel tempo abbiamo dato un’importanza al Crotone che prima non aveva, la considerazione nei nostri confronti è notevolmente aumentata negli anni. Il primo anno di Serie A abbiamo avuto difficoltà a prendere giocatori perché ci davano tutti per spacciati, poi ci siamo salvati e l’anno dopo in molti hanno cambiato opinione”.