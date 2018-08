Crotone, Vaisanen: "Ho trovato una famiglia, non vedo l'ora di iniziare"

UFFICIALE: PJANIC RINNOVA CON LA JUVENTUS FINO AL 2023. TORINO, NESSUN CASO IAGO FALQUE. LJAJIC PUO' SALUTARE. INTER, KARAMOH RESTA ALMENO FINO A GENNAIO. REBUS JOAO MARIO. ROMA E LAZIO PRONTE A BLINDARE DZEKO E IMMOBILE. IL PSG IN PRESSING SU RODRIGUEZ DEL MILAN. E' ufficiale...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 agosto

Juve, altri messaggi di CR7 a Sorrentino per sapere le sue condizioni

Inter, presto per le sentenze. L'Atalanta vola con Gomez

Rushton, CEO DAZN: "Ci rammarichiamo per i disagi, miglioreremo"

Serie A, live dai campi - Seduta e autografi per CR7. Atalanta già in campo

Torino, dalla Spagna: il Siviglia pronto alla nuova offerta per Iago Falque

Samp, Saponara: "Felice di ritrovare Giampaolo. Qui per la mia rivincita"

Napoli, Koulibaly: "Altre città razziste coi napoletani. Higuain? Come tutti"

Napoli e Roma sperano: il Benfica non va oltre l'1-1 in casa col PAOK

Bologna, Saputo torna in Canada: dispiaciuto ma ottimista

Inter, Karamoh ha deciso: almeno fino a gennaio rimarrà in nerazzurro

Chievo, Radovanovic: "A Firenze per ripetere la gara contro la Juve"

Lazio, Oikonomidis in uscita. Tre club australiani interessati

Fiorentina, Edimilson: "Sono qui in prestito ma mi piacerebbe restare"

Napoli, pronto il rinnovo fino al 2023 per Luperto

Sauli Vaisanen da qualche giorno è diventato un nuovo calciatore del Crotone, ed ha parlato per la prima volta ai microfoni ufficiali del club calabrese: "Crotone è una città bellissima, c’è anche il mare, ho trovato un gran gruppo, una vera e propria famiglia. L’anno scorso ho ricoperto tutti e tre i ruoli della difesa a tre e mi sono trovato benissimo. Sono a disposizione del mister e della squadra e non vedo l’ora di iniziare".

