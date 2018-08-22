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Crotone, Vaisanen: "Ho trovato una famiglia, non vedo l'ora di iniziare"

22.08.2018 00:35 di Dimitri Conti  Twitter:    articolo letto 1425 volte
© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sauli Vaisanen da qualche giorno è diventato un nuovo calciatore del Crotone, ed ha parlato per la prima volta ai microfoni ufficiali del club calabrese: "Crotone è una città bellissima, c’è anche il mare, ho trovato un gran gruppo, una vera e propria famiglia. L’anno scorso ho ricoperto tutti e tre i ruoli della difesa a tre e mi sono trovato benissimo. Sono a disposizione del mister e della squadra e non vedo l’ora di iniziare".

Sulla sua presenza nella nazionale finlandese, ha infine aggiunto: "Sono due anni che sono nel giro della Nazionale, ho giocato 10 partite e giochiamo con la difesa a quattro. Posso giocare sia con la difesa a tre che con quella a quattro, mi adatto senza problemi".
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