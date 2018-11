Crotone, Vaisanen: "Orgoglioso della Nazionale. Ora testa al Cosenza"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sauli Vaisanen, difensore finlandese del Crotone, ha rilasciato alcune dichiarazioni a FCTV, webtv del club calabrese. "Il primo posto con la Nazionale in Nations League? Sono felice per aver vinto il girone con la mia Nazionale, ma ora concentrazione massima solo al Crotone. Sono rientrato dalla Nazionale lunedì e da martedì ho lavorato con i compagni. Siamo pronti, arriviamo al Derby con spirito positivo, dopo aver lavorato tanto e bene in questi giorni. Ci sarà sicuramente un gran pubblico e vogliamo fare bene davanti ai nostri tifosi. Sono contento di aver trovato una certa continuità in campo, si gioca in 11 e tutti siamo a disposizione. Lavoro ogni giorno per migliore sempre di più”.