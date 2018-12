© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Niccolò Zanellato risponde alle polemiche nate dopo la gara tra il suo Crotone e il Venezia, relative al rigore concesso in favore dei pitagorici per il fallo subito proprio dal giovane centrocampista scuola Milan. Via Instagram, Zanellato ribadisce la sua versione: “Ho letto con dispiacere che alcune mie dichiarazioni nel post gara sull'episodio del rigore sono state strumentalizzate. Le immagini sono sotto gli occhi di tutti e corrispondono a quello che ho raccontato”.