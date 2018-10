Crotone, vertice in dirigenza: si decide il futuro di Stroppa

© foto di Federico Gaetano

Il Crotone decide il futuro di Giovanni Stroppa. Questa mattina, come annunciato ieri dal presidente Gianni Vrenna, si terrà un incontro in società tra lo stesso numero uno pitagorico, il dg Raffaele Vrenna e il ds Giuseppe Ursino. Sul tavolo, le decisioni relative al futuro tecnico: il ribaltone non è affatto scontato, anzi le possibilità che si vada avanti con l'ex tecnico del Foggia (che peraltro in estate ha firmato un biennale con opzione per il terzo anno) sono concrete. In alternativa, il nome più quotato è quello di Massimo Oddo, con Walter Zenga alla finestra per un eventuale ritorno.