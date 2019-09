© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A margine del test match contro il Roccella, in casa Crotone è Luca Vido a parlare: “E’ stato un buon test, abbiamo fatto la nostra gara su un campo che non ci aiutava, ma è stato utile per mettere minuti nelle gambe. Io sono riuscito a giocare e a divertirmi, e sono felice: anche di Spezia sono soddisfatto, abbiamo portato a casa i tre punti ma ora testa all'Empoli, che sarà una gara ostica forse anche più di Spezia. Ma il gruppo è compatto e coeso, noi teniamo i piedi per terra che poi, quello che sarà domenica dopo domenica, lo vedremo".