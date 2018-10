Crotone, Vrenna è chiaro: "Non possiamo fallire la promozione"

© foto di FC Crotone

Giovanni Vrenna, presidente del Crotone, si è mostrato soddisfatto dopo la vittoria della sua squadra ottenuta venerdì sera contro il Padova. Ecco le sue dichiarazioni raccolte da TuttoC.com: "Tre punti fondamentali soprattutto per uscire da questa mini-crisi. Le prestazioni arriveranno, ne sono certo. Non è stato il miglior Crotone, ma quello che contava era vincere. Tutti lo sanno: non possiamo fallire la promozione. Abbiamo confermato quasi per intero la squadra che si è ben comportata in serie A e ora si tratta solo di calarsi appieno nella mentalità della nuova categoria, meno tecnica ma più agonistica".