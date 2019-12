Crotone, Vrenna: "Faremo innesti. Stroppa? Parliamo di rinnovo"

© foto di Andrea Rosito

Il presidente del Crotone Gianni Vrenna ha fatto il punto sulla stagione dopo l’ultima partita dell’anno, la vittoria per 3-0 contro il Trapani: “Non faccio mai nomi prima di stipulare un contratto con un giocatore, altrimenti si rischia che la concorrenza ci metta i bastoni tra le ruote. Ma sicuramente faremo qualcosa. C’è stato un momento di scetticismo, ma io sono sempre stato sicuro che avremmo fatto bene: abbiamo avuto tanti infortuni, ma nelle ultime tre partite abbiamo portato a casa nove punti e siamo terzi in classifica. Potevamo avere qualche punto in più, ma non dobbiamo guardare indietro: speriamo che in futuro la dea bendata ci dia una mano. Con il mister abbiamo anche parlato di prolungamento, ma i tempi non sono ancora maturi”.