Raffaele Vrenna è intervenuto ai microfoni di Rai Sport prima del match di Coppa Italia tra Bologna e Crotone: "Sembra una frase fatta ma è una gara molto importante, soprattutto per il morale. Stiamo passando un momento difficile, qualsiasi risultato positivo dà morale, a maggior ragione passare il turno contro il Bologna. Orientarsi in un campionato diverso dalla A ha i suoi pro e i suoi contro, abbiamo pagato un po' più delle altre in questo senso. L'obiettivo non cambia, i più scettici ci daranno dei pazzi, ma la squadra è stata allestita per la promozione il prima possibile. Stiamo trovando difficoltà serie per tanti motivi, ci prodigheremo nel mercato di gennaio per cercare di tamponare i danni. Sarà una gara difficile, il Bologna è una squadra difensivista, ma non concede nulla e tu può punire da un momento all'altro. Ha giocatori con qualità".