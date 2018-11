Crotone, Vrenna: “Serviva la scossa. Oddo? Lo stimo da tempo”

© foto di FC Crotone

Il presidente del Crotone Gianni Vrenna ha aperto la conferenza stampa del neo tecnico Massimo Oddo spiegando i motivi del ribaltone in panchina: “È mio dovere fare un ringraziamento a mister Stroppa e al suo staff, purtroppo il calcio sapete benissimo come funziona e se non arrivano i risultati l’allenatore è il primo a pagare. Abbiamo voluto dare una scossa con l’esonero, secondo noi questa è una squadra allestita per fare un campionato di vertice. - si legge sul sito ufficiale - Oddo lo stimo da tanto tempo, è giovane e sa far giocare molto bene le sue squadre”.