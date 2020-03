Crotone, Vrenna: "Si naviga a vista. Non si giocherà almeno fino a metà aprile"

Intervista alle pagine de ilcalciocalabrese.it, nuovo portale del network di TuttoMercatoWeb dedicato al calcio in Calabria, per il presidente del Crotone Gianni Vrenna sul momento difficile che il paese sta affrontando a causa della pandemia di Coronavirus: “La squadra è tutta a Crotone e a disposizione. Dalla trasferta di Venezia abbiamo ritenuto opportuno farli rientrare tutti per evitare contagi. Sono a disposizione dell’allenatore, vedremo su di potremo tornare ad allenarci in gruppo. Stanno facendo lavori individuali da casa, aspettiamo notizie positive. Quando si riprenderà a giocare? Non possiamo dare nessuna data, qui si naviga a vista. Aspettiamo fino al quattro di aprile, ma immagino che molto probabilmente possa slittare di almeno una settimana-quindici giorni, perché ci sono anche calciatori colpiti, penso che la cosa più giusta per dare regolarità al campionato attendere più possibile che questa pandemia rallenti’’.