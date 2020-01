Crotone, Vrenna: "Sul mercato non faremo molto. Maxi Lopez resta"

© foto di Uff. Stampa FC Crotone

Dalle colonne del Corriere dello Sport, è il patron del Crotone Gianni Vrenna a tracciare un bilancio del 2019 pitagorico, anche se ovviamente adesso, oltre le soddisfazioni del passato anno solare, è tempo di pensare al mercato. Con il club che ha le idee ben chiare: "Non faremo molto, abbiamo un gran gruppo e vogliamo mantenere lo zoccolo duro della squadra. Manderemo qualche calciatore come Petris dove può trovare più spazio e poi poche entrate qualcosa faremo in attacco. Vediamo anche cosa offre il mercato, siamo sempre vigili e pronti a cogliere l’occasione giusta se dovesse presentarsi. Tutino? Potrebbe essere un profilo interessante".

Su altri profili chiacchierati: "Se per Nalini dovesse arrivare l’offerta ritenuta giusta la valuteremo. Maxi Lopez resta con noi, lo aspettiamo. Crociata? Adesso resterà sicuramente, vogliamo mantenere l’intelaiatura della squadra, vedremo cosa succederà a giugno".