Crotone, Zanellato: "Che emozione tornare in campo. Anche se senza tifosi è differente"

Dopo sette mesi lontano dal campo a causa prima dell’infortunio e poi della pandemia il centrocampista del Crotone Niccolò Zanellato è tornato in campo nell’ultima giornata e ha parlato alla tv ufficiale del club dell’emozione di giocare nuovamente: “Sicuramente è stata una bella sensazione, mi mancava molto il campo anche se senza tifosi è stata un’emozione differente, ma sono molto contento. Fisicamente sto bene, mi sono preparato molto bene per questo nuovo inizio di campionato soprattutto quando sono tornato a Crotone. Non sento alcun tipo di dolore e riesco a tenere botta per tutti e 90 i minuti. - continua Zanellato – Prepariamo le gare in modo differente, ma sempre con lo stesso spirito battagliero, sono nove finali quindi ci impegneremo come fosse l’ultima di campionato”.