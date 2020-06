Crotone, Zanellato: "La ripresa sarà come un mini torneo: difenderemo il 2^ posto"

Attraverso i canali ufficiali del club, in casa Crotone è Niccolò Zanellato a fare il punto della situazione, non solo a livello generale ma anche personale. Il centrocampista, infatti, dopo l'operazione al ginocchio, è tornato ad allenarsi individualmente: "Sto molto bene adesso, il ginocchio non mi da più alcun problema. Ovviamente ci vorrà un po’ di tempo per acquisire il ritmo partita ma per il resto, questi mesi, sono stati utili per rimettermi in sesto. Era un momento molto positivo per me, sia a livello di club che con la Nazionale. Contro l’Armenia sono riuscito anche a segnare il mio primo gol con l’Under 21, poi però per via della forte pioggia che si è abbattuta ho avuto una sensazione di fastidio al ginocchio e da lì è iniziato tutto. Ora sono molto carico e motivato per questo nuovo inizio”.

Andando alla squadra: “Arrivavamo da un momento positivo ma sono sicuro che, grazie alle nostre metodologie di allenamento, in poco tempo saremo in grado di ritrovare la piena forma per affrontare queste gare come un vero e proprio mini torneo e cercare di difendere la nostra posizione”

Nota conclusiva sul periodo di lockdown: “L’ho vissuto a Milano con la mia famiglia, è stato un momento molto delicato perché era la zona più colpita e più a rischio ed era anche il periodo della mia riabilitazione. Successivamente è stato chiuso anche il centro di fisioterapia ed è stata una bella botta, ma grazie allo staff medico del Crotone e al preparatore Allevi sono riuscito a ovviare a questo problema”.