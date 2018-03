Cuneo, Viali dopo il pari con l'Arzachena: "C'è rammarico"

Pareggio allo scadere per il Cuneo ad Olbia contro l'Arzachena, nella gara giocata questo pomeriggio alle 14,30 e valevole per la 31^ giornata del Girone A. Dopo essere rimasti in dieci al 56' per il rosso rimediato da Conrotto, la squadra di Viali è andata sotto in seguito al diagonale di Lisa al 71'. Quando tutto ormai lasciava presagire una sconfitta ecco che un'iniziativa caparbia di Zamparo propiziava il pari firmato da Di Filippo con tocco ravvicinato al 94' che consente ai piemontesi di muovere la classifica e portarsi a quota 28 punti. Ecco le dichiarazione del tecnico biancorosso riportate da Campioni.cn: “Questa squadra ha ormai acquisito la consapevolezza necessaria per giocarsela fino all'ultimo secondo, tanto di cappello ai ragazzi per l'impegno e la dedizione. Per quanto riguarda il gioco nel primo tempo siamo stati un po' macchinosi nello sviluppo della manovra, eravamo più contratti del solito. Era una partita sporca, loro fanno giocare male le avversarie. Siamo stato poco fluidi al contrario di altre circostanze. Nonostante ciò abbiamo avuto una buona occasione su sviluppi di un calcio piazzato mentre loro non hanno creato pericoli. Nel secondo tempo siamo partiti bene, poi siamo rimasti in dieci ed è cambiata la partita. Non ci siamo schiacciati, ho deciso di rimanere in campo con due punte. Purtroppo abbiamo subito gol alla prima occasione, poi la squadra ha fatto di tutto per pareggiare creando una palla gol importante con Zamparo ed altre situazioni interessanti. C'è un po' di rammarico per non aver potuto giocare la possibilità di vincere come avevamo preparato. Ma ci sono anche gli avversari e gli episodi".