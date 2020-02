vedi letture

Curci: "Contatti con la Juve Stabia, ma non c'erano i presupposti per l'accordo"

Intervistato da Seriebnews.com il portiere Gianluca Curci ha parlato dei contatti con la Juve Stabia spiegando di aver declinato l’offerta campana: “Ho parlato con Polito, il loro direttore sportivo, ma fui chiaro fin da subito che la proposta non mi interessava. Nulla contro la Juve Stabia, ma non c’erano i presupposti per chiudere la trattativa e poi loro hanno colmato il bisogno di quel ruolo. - continua Curci – Ho avuto qualche altro contatto in questi mesi, ma parliamo di pochissima roba visto che erano quasi tutte proposte di sei mesi e non ero disposto a esperienze così brevi, cerco esperienze più durature. Hammarby? Avrebbero voluto tenermi per pochi soldi e sarei dovuto restare lontano da casa, così ho deciso di tornare a Roma”.