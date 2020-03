D'Agostino nuovo presidente dell'Avellino: "Ne è valsa la pena. Recompra? Va smussata"

Questa mattina si è formalizzato il passaggio di proprietà dell'Avellino. Dai microfoni di TuttoAvellino.it arrivano le prime parole da presidente del club irpino di Angelo D'Agostino: "Faccio subito un in bocca al lupo all’Avellino, è stata dura, ma credo ne sia valsa la pena, dopo tutti questi sacrifici. Negli ultimi tempi la società ha attraversato un periodo difficile, i tifosi mi hanno dato una grande forza, fino alle 4 di questa mattina ho risposto ai loro messaggi, è importante vederli motivati. Il nostro gruppo è sempre stato vicino all’Avellino, perché ci teniamo. Più volte abbiamo provato ad acquistare il club, senza riuscirci. Ora vogliamo dare un contributo maggiore, per il bene della società e della città. Abbiamo acquisito circa il 90% delle quote, è rimasta all’interno la Innovation Football, che ha espresso il desiderio di restare nel club e per me non c’è stato mai alcun problema.

Ho avuto il piacere di conoscere Luigi Izzo, c’è stato a pelle un approccio positivo ed è sempre stato disponibile a discutere. Ma tutti sono stati propensi a ragionare. Lo stadio? E’ una delle cose che va attenzionata. Sicuramente non si può trascinare la situazione anno per anno. Polcino? Inizialmente ci darà un supporto perché era lui che stava gestendo alcune cose, poi in futuro vedremo. La recompra? E’ sempre lì, ora facciamo l’atto definitivo lunedì e proviamo a smussare questa call, che ci mette in discussione per la prossima stagione. Non vorrei trovarmi a fare cause in tribunale. Rileviamo anche una serie di acciacchi societari, perché sono amplificati i problemi, oltre a quelli di Sidigas ci sono pure quelli della IDC.

Di Somma? E’ una bandiera ed è giusto che continui il suo percorso. Dove saremo tra tre anni? Non faccio proclami, va solo costruita una base solida, non dimenticatevi che faccio il costruttore. In passato ci sono sempre state trattative, ma con cose poche chiare, con troppi debiti. Ora pure ci sono e non sono pochi, però all’epoca erano incastonati tanti problemi, ora i problemi sono risolvibili. Mia moglie fino a ieri sera ha provato a farmi cambiare idea, ma quando sono convinto di fare una cosa, la faccio".