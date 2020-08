D'Alessandro potrebbe essere l'uomo in più per la SPAL

vedi letture

Tra le poche certezze da cui la SPAL potrà ripartire per affrontare il prossimo impegnativo campionato di Serie B, c'è soprattutto Marco D'Alessandro. L'esterno destro ex Udinese infatti, nonostante la rottura del legamento crociato che l'ha lasciato fuori dal campo per cinque mesi nell'ultima disastrosa stagione, si è reso protagonista di un finale di stagione che lo ha visto tra i più degni di riconferma in maglia biancazzurra con 15 presenze e 2 reti, ha comunicato alla società e al direttore sportivo Giorgio Zamuner la propria disponibilità e volontà di rimanere ancora un altro anno a Ferrara.

In questo senso, se si guardano le ultime prestazioni sotto la guida di Gigi Di Biagio, il laterale potrebbe rappresentare un vero e proprio valore aggiunto su cui potrà fare affidamento la SPAL guidata dal neo allenatore Pasquale Marino, che potrà sì contare sull'esperienza, l'abnegazione e la grande voglia di rivalsa del ragazzo, ma soprattutto sulle sue caratteristiche tecniche e tattiche, ideali per potersi sposare al meglio con l'idea di gioco professata dal trainer siciliano, con il 4-3-3 che dovrebbe essere il modulo base da cui i biancazzurri - salvo particolari necessità o cambi - partiranno per tentare l'immediata risalita.

A questo proposito, se si considerano il rinnovo di Sergio Floccari, la possibile permanenza di Gabriel Strefezza e le più che probabili riconferme di Federico Di Francesco e Alberto Paloschi, entrambi desiderosi di rimanere legati ancora al club estense, quello dei ferraresi potrebbe essere a tutti gli effetti uno dei tridenti offensivi più interessanti e intriganti dell'intero campionato, soprattutto perché composto da pedine di categoria superiore che avranno come obiettivo principale quello di riportare la SPAL e Ferrara subito nel calcio che conta.