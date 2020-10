D'Angelo: "Amo la gente di Pisa, non si prende mai troppo sul serio. Il calcio è la mia vita"

Lunga intervista alle colonne del quotidiano La Nazione per il tecnico del Pisa Luca D'Angelo che ha raccontato il suo modo di vivere la professione di allenatore e il mondo del pallone in generale: "Ho sempre fatto questo nella vita e sono un grande appassionato di questa palla che rotola inseguita da 22 persone - racconta -. Mi guardo tutte le partite: dalla serie A, alla serie C. Mi piace il calcio femminile, il calcio dei ragazzi. Guardo perfino le partite degli Allievi. Mi entusiasmo ancora con questo sport e, in ogni categoria, si può scorgere qualche aspetto nuovo e magari anche inusuale. Il ruolo dell'allenatore? E’ vero che devo prendere decisioni, ma le vivo come una necessità e nella massima trasparenza. Siamo professionisti e come tali abbiamo delle responsabilità. Io, nelle buone e nelle cattive notizie, cerco sempre di essere diretto. Sono freddo. Questo non significa che non mi dispiaccia interrompere aspettative o sogni. Però, è il mio lavoro. Quello col mio staff è un rapporto costruito negli anni. Con loro ho un confronto quotidiano”.

D'Angelo poi parla di Pisa e del legame che ha con la città toscana: “Sa che cosa mi piace? Questo è un popolo che non si prende mai troppo sul serio. Adoro questo modo di essere e di pensare. Non è così comune. Ho abitato in città che si ritenevano l’unico centro dell’universo”.

Infine un pensiero sull'idea di diventare un giorno commissario tecnico di una Nazionale: “No, per carità. Non sarei adatto per questo tipo di incarico. A me piace respirare l’aria del campo ogni giorno. Sarebbe difficile lavorare con giocatori che vedi una volta ogni tanto e per pochi giorni”.