D'Angelo: "Mi sarebbe piaciuto giocare nel mio Pisa. Sarei stato titolare e capitano!"

Speciale conferenza stampa in casa Pisa, con mister Luca D'Angelo che attraverso i canali social del club ha risposto alle domande dei tifosi, facendo anche il punto della situazione: "I nostri ragazzi sono quotidianamente monitorati tramite un lavoro stilato dal nostro preparatore atletico Marco Greco. Si tratta di un lavoro prettamente fisico, per ovvi motivi, che consiste in 6 giorni di attività e 1 di riposo. L’augurio di tutti noi è che si possa tornare al più presto a poter parlare di tattica e di tecnica. Il campionato è stato finora un torneo avvincente, come sempre, e fisico con ottimi spunti dal punto di vista tattico e squadre che dispongono di calciatori in grado con un singolo colpo di farti vincere delle partite che magari non meriteresti nemmeno di vincere: ma questo fa parte del gioco e delle singole qualità di ogni formazione”.

Gli viene poi chiesto se avrebbe voluto giocare nel suo Pisa: “Mi sarebbe piaciuto molto. Anche perché sarei stato titolare inamovibile e con fascia di capitano (ride, ndr). Soprattutto perché la nostra squadra fa della dedizione al lavoro, della ricerca costante della vittoria, una delle caratteristiche migliori. Mi sarei trovato alla grande a giocare con i nostri ragazzi. E mi piace guardare la nostra Curva così piena e colorata. E’ indelebile, nella mia mente, la coreografia fatta in occasione della finale playoff con la Triestina: qualcosa di veramente emozionante per tutti noi".

A proposito di quella finale: "Prima della partita ai ragazzi ho detto tante cose, però credo che la cosa più importante e incisiva, che mi venne spontanea, la dissi appena uscito per il riscaldamento quando vidi lo stadio praticamente già pieno. Dissi ai ragazzi che i nostri tifosi erano in numero nettamente inferiore rispetto ai tifosi triestini, ma erano più rumorosi e più organizzati nel fare il tifoso e per questo avremmo giocato ugualmente in casa, nonostante tutto".