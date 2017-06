Da Costa saluta il Novara: “Ringrazio società e tifosi”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Appena ceduto al Lugano, il portiere David Da Costa ha voluto salutare il Novara mediante i canali ufficiali del club piemontese: “Grazie a tutti, vi porterò nel cuore. Prima di tutto voglio ringraziare la società Novara Calcio, il presidente ed il direttore Teti. Ancora grazie a tutto lo staff, dai magazzinieri all’ufficio stampa, tutti professionisti pronti a semplificare il mio lavoro. Per questo sono riuscito a pensare sempre e solo al campo. Voglio ringraziare i tifosi Azzurri per l’affetto che mi hanno fatto sentire in questi anni, per me essere stato il capitano del club è stato un onore grandissimo. Ho sempre sudato la maglia e tiferò sempre Novara. Quest’anno guarderò ogni sabato alle 15 il risultato del Novara dal telefonino. Un 'grazie' anche alla gente di Novara, persone sempre disponibili con me e la mia famiglia che sarà per sempre un po’ novarese. Mia figlia è nata all’ombra della Cupola e mio figlio ha imparato qui l’italiano. Ricorderò sempre #Novara con affetto”.