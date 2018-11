Da esubero a uomo chiave. La parabola di Marchi alla Feralpisalò

Rieti, rescissione consensuale per Caparros

In estate Mattia Marchi , attaccante classe '89, sembrava a un passo dall'addio alla Feralpisalò a causa di un reparto offensivo che si era arricchito di un calciatore di esperienza e qualità come Andrea Caracciolo . Ora invece Marchi è uno dei punti di forza della squadra lombarda (11 presenze e quattro gol fra campionato e coppe) e si è conquistato anche il rinnovo fino al 2020. “In estate ho pensato che avrei cambiato club, invece sono qui e punto a battere la Samb. - ha spiegato l'attaccante a Il Giornale di Brescia - Voglio precisare che mia moglie ha fatto il tifo perché rimanessi e quando è arrivata l'ufficialità del rinnovo ha stappato una bottiglia di spumante”.

