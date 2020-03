Da La casa de Papel a La casa de Manuel. Cittadella, Iori vs Covid-19

Una della più note e seguite serie di Netflix è, come tutti sanno, La Casa de Papel (La Casa di Carta), che ha dato una sorta di ispirazione, almeno nel titolo, al centrocampista del Cittadella Manuel Iori.

Che, insieme all'ex compagno di squadra Manuel Pascali, ha lanciato attraverso il proprio profilo Instagram... La Casa de Manuel. Una sorta di rubrica, come spiega il capitano dei veneti, nata tramite i social per raccontare aneddoti, vita di spogliatoio e storie extra calcistiche; non solo dei due, ma anche di altri calciatori. Come a esempio Enrico Alfonso, portiere del Brescia e ospite della prima "puntata".

Un modo per tenere compagnia ai tifosi, e combattere queste giornate segnate dall'emergenza Coronavirus.