Da terza scelta a bomber inamovibile. Palombi conquista Lecce

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arrivato in estate per riscattare una stagione a metà fra Lazio (appena una presenza) e Salernitana (12 presenze con solo una rete) il centravanti Simone Palombi sembrava dovesse partire come terza scelta di Fabio Liverani alle spalle del tandem formato da Andrea La Mantia e Stefano Pettinari. Ma nel calcio, si sa, quel che conta è il campo e non le graduatorie estive. Subito in gol, decisivo fra l'altro, contro la Feralpisalò in Coppa Italia il classe '96 si è poi dovuto fermare per qualche problemino fisico che gli ha fatto saltare le prime due gare di campionato rientrando solo alla terza per giocare gli ultimi venti minuti. Titolare alla quarta Palombi ha subito ripreso da dove aveva lasciato con una doppietta decisiva per la prima vittoria della squadra salentina in campionato contro il Venezia per poi ripetersi contro il Livorno nel turno infrasettimanale con un'altra doppietta che ha piegato i labronici. Quattro gol in tre gare che ne fanno capocannoniere della Serie B e sorpresa positiva di questo avvio di stagione in cui Palombi spera di riuscire finalmente a confermare le grandi cose mostrate nella Primavera della Lazio e battere il suo record fra i professionisti fermo a 7 reti in 28 gare.