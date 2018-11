Da oggetto misterioso al gol: la parabola ascendente di Ngombo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arrivato quasi per caso ad Ascoli in estate, dopo il fallimento del Bari con cui si era precedentemente accordato, il centravanti Maecky Ngombo sembrava essere una sorta di oggetto misterioso destinato a fare la quarta punta alle spalle dei vari Matteo Ardemagni, Simone Andrea Ganz, Lorenzo Rosseti e Giacomo Beretta. Complice l'infortunio del primo e delle prestazioni altalenanti degli altri tre il tecnico bianconero Vincenzo Vivarini ha deciso di schierarlo dal primo minuto nelle ultime tre gare ricevendo in cambio buone prestazioni e anche una rete nell'ultimo turno quando è arrivata però la sconfitta interna contro il Padova.

Dopo un lungo girovagare per l'Europa - dallo Standard Liegi in cui è cresciuto, agli olandesi del Roda (in due occasioni diverse) ai tedeschi del Fortuna Dusseldorf, fino agli inglesi del MK Dsons – con alterne fortune il giocatore belga sta provando a ritagliarsi un posto al sole nella nostra Serie B per contribuire agli obiettivi stagionali dei bianconeri e levarsi l'etichetta di oggetto misterioso che gli era stata appiccicata in estate.