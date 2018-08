Da titolare a epurato in un'estate. Minelli ora rischia di restare al palo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da titolare e bandiera a epurato il passo è stato davvero breve. Sono bastati pochi mesi infatti a Stefano Minelli, portiere classe '94, per passare dalla maglia da titolare – nelle ultime tre stagioni – nel club in cui è cresciuto e ha sempre militato fin da giovanissimo (oltre 130 presenze dal 2013 a oggi in prima squadra) ad allenarsi a parte con i ragazzi del settore giovanile in attesa di una sistemazione altrove che potrebbe non arrivare. Il portiere infatti non rientra più nei piani della società di Cellino, che ha deciso di fare un deciso repulisti per segnare una rottura con la gestione precedente, e ha ormai pochi giorni per trovare un club in Serie C, anche se lui è restio ad accettarla, dove poter giocare nella prossima stagione. Il Novara spera sempre di potergli far cambiare idea, dopo che aveva trovato l'accordo con l'estremo difensore in caso di ripescaggio in Serie B, ma al momento sembra più probabile che debba restare al palo almeno fino a gennaio quando riaprirà il mercato. Una triste parabola per un calciatore che sognava di poter legare tutta la propria carriera alla maglia delle Rondinelle.