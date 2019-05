© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Perugia si prepara a salutare, al termine della stagione, il tecnico Alessandro Nesta che non rinnoverà il proprio rapporto con gli umbri, nonostante la proposta del presidente Massimiliano Santopadre. Al posto dell’ex difensore potrebbe arrivare un suo compagno di squadra ai tempi di Lazio e Milan e anch’egli Campione del Mondo nel 2006 come Massimo Oddo, ex tecnico di Pescara, Udinese e Crotone, in cerca di rilancio dopo qualche annata non positiva. Lo riferisce Perugia24.net spiegando che fra le parti ci sarebbe già un accordo di massima per la prossima stagione.