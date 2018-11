Dagli attriti al possibile rinnovo. Terzi pronto a diventare un giocatore bandiera

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il coinvolgimento del SMS gate dopo Spezia-Parma della scorsa stagione, da cui è stato completamente scagionato, gli attriti coi tifosi – che gli avevano dedicato scritte ingiuriose fuori dal centro sportivo Federghini – e con la piazza sembrano essere ormai un pallido ricordo per Claudio Terzi. Dopo la pace fatta a inizio stagione, con tanto di lancio di maglia in curva dopo la vittoria con il Brescia, per il difensore e capitano degli Aquilotti ora potrebbe arrivare il prolungamento del contratto per farne un giocatore bandiera nella prossima stagione (e liberare di conseguenza un posto nella lista over) visto che in questa annata con tutta probabilità Terzi taglierà il traguardo prestigioso delle 150 presenze con la maglia ligure (attualmente è a 135).

In scadenza nel 2019 Terzi attende il suo turno per sedersi al tavolo con la società, ma si è già detto pronto a legare ancora il suo nome a quello dello Spezia: “Sono felice di essere il capitano dello Spezia e sogno in grande con questa maglia. - ha spiegato in conferenza stampa a inizio settimana - La mia volontà è quella di rimanere e credo che quanto calciatore e società guardano nella stessa direzione, trovare un accordo è facile”. Un rinnovo che probabilmente arriverà a Primavera, quando il campionato di Serie B inizierà a entrare nel vivo e Terzi, come tutto lo Spezia, spera di essere in corsa per qualcosa di molto importante.