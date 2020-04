Dal pianoforte ai giochi di prestigio: è un Pisa di artisti!

Qualche settimana fu l'attaccante Michael Fabbro a mostrare le sue doti di pianista, in un divertente video in cui il giocatore del Pisa si esibiva come i talenti di X Factor (noto talent show musicale) davanti a tre suoi compagni, adesso è il turno di... Danilo Soddimo.

L'estroso trequartista nerazzurro, come testimoniano i profili social del club, si è esibito in un "gioco di prestigio", togliendosi la casacca da gioco.. con tanto di pallone sulla schiena!